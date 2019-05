OL : Cette première tendance forte du mercato dévoilée

Dans : OL, Ligue 1.

Pour le moment, c’est le flou total en ce qui concerne le marché des transferts de l’Olympique Lyonnais.

Le club rhodanien s’attend à perdre quelques cadres et des éléments à forte valeur marchande, Ferland Mendy et Tanguy Ndombélé étant les premiers cités, ce qui va forcément déboucher sur une réflexion sur les futurs renforts. Suiveur de l’OL pour le quotidien L’Equipe, Bilel Ghazi connaît toutefois déjà les contours de la recherche de Florian Maurice et Juninho. Il s’agira de renforcer le milieu de terrain avec des éléments capables de libérer Houssem Aouar, afin que le jeune international espoir prenne en mains les clés de l’animation du jeu lyonnais.

« Je pense qu’il y aura deux recrues et les clefs du jeu à Aouar (presque sûr même). Ismaël Bennacer et Djibril Sow sont les deux priorités de l’OL pour remplacer Tanguy Ndombele. Avec une préférence pour l’international algérien. Lyon travaille sur ces dossiers depuis plusieurs semaines », a expliqué Bilel Ghazi, persuadé qu’Aouar va jouer plus haut la saison prochaine, et probablement remplacer un Nabil Fékir annoncé sur le départ. Un souhait qui correspond aux attentes des supporters lyonnais, pour qui Aouar a les moyens de devenir le dépositaire du jeu de leur équipe.