OL : Cette nouvelle star accepte les critiques, avec modération

Dans : OL, Ligue 1.

Parmi les nombreuses pépites du centre de formation, Houssem Aouar a longtemps fait partie des plus grands espoirs.

Choyé par les supporters lyonnais depuis ses passages remarqués dans les équipes de jeunes, le milieu de terrain s’est progressivement fait sa place. Elément au touché de balle soyeux, l’international espoir sait aussi se montrer décisif dans la surface adverse, ce qui en fait même le meilleur buteur du club en Ligue 1 cette saison. Pas mal pour un joueur qui adore être au centre de jeu, et a pourtant parfois été déplacé sur le côté gauche pour des besoins tactiques. Cela ne lui avait pas trop bien réussi en début de saison, et avait même provoqué quelques matchs ratés puis un passage sur le banc de touche qui avait interpellé. Dans Planète Lyon, Houssem Aouar est revenu sur cette période délicate et rapidement rectifiée, même si le joueur n’oublie pas que les critiques étaient vite tombées, sans forcément être justifiées selon lui.

« Cette année, je ne m’attendais pas du tout à vivre un début de saison pareil car je voulais continuer sur ma lancée de 2017-2018. Bon, j’accepte toutes les critiques, mais à mon avis, mes difficultés ont été limitées au match de Reims. Ce qui est important, en tout cas, c’est la remise en question qui a suivi. Je me suis en effet remis au travail directement, en me concentrant sur ce qu’il fallait corriger pour faire encore mieux, car je savais que cette saison, on allait attendre beaucoup, beaucoup plus de moi. Et les mêmes bons matchs que je réussissais l’année dernière deviendraient des prestations décevantes de ma part », a expliqué le jeune lyonnais, qui sait que l’exigence monte d’un cran au fur et à mesure qu’il réussit des performances de premier choix, comme ce fut encore le cas cette saison en Ligue des Champions.