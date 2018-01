OL : Cette manière de faire que Genesio réfute totalement

Dans : OL, Ligue 1.

Remplaçant face au PSG ce dimanche, Memphis Depay a clairement saisi sa chance en inscrivant le but de victoire dans les arrêts de jeu d’une splendide frappe en lucarne.

Une belle réponse aux critiques sur son efficacité en baisse ou son jeu trop individuel. Des soucis repérés par Bruno Genesio, et qui l’ont visiblement incité à faire le choix de le placer avec les remplaçants au coup d’envoi. S’il s’est montré vindicatif dans sa célébration, ôtant son maillot et se bouchant les oreilles, le joueur néerlandais a affirmé qu’il acceptait les décisions de son entraineur, et s’attachait surtout à faire taire les critiques, mais qu’il ne changerait jamais son jeu. Ce n’est visiblement pas la volonté non plus de Bruno Genesio, qui s’est défendu de toute volonté de provoquer l’ancien joueur de Manchester United avec cette décision de plus en plus régulière de le mettre sur le banc de touche.

« Je ne le pique pas, j’essaie pour chaque match de faire le onze qui me semble le plus équilibré et compétitif possible. Je ne fais pas ça pour le faire réagir », a prévenu l’entraineur lyonnais, qui ne veut pas que ses décisions finissent par tendre et exciter son joueur plus qu’autre chose.