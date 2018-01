OL : Cette décision scandalise Jean-Michel Aulas !

Dans : OL, Ligue 1, PSG, SCO.

Invité de la chaîne L'Equipe, Jean-Michel Aulas avait accepté de participer à un petit jeu où on lui demandait de choisir entre le président de Guingamp et celui du PSG. Sur le ton de la boutade, le patron de l'Olympique Lyonnais avait rétorqué qu'il lui fallait donc choisir entre « la peste et le choléra ». Des propos qui hors contexte peuvent choquer, mais qui étaient clairement tenues dans le cadre d'un jeu. Quoi qu'il en soit, à la demande du Conseil national de l'éthique, Jean-Michel Aulas est convoqué par la Commission de discipline de la LFP. Et cela n'amuse pas du tout le patron de l'OL.

Via Twitter, il a confié sa stupéfaction ce mercredi suite à cette menace d'une sanction des gendarmes du foot. « J’aimerais vraiment connaître le fonds de cette convocation car sur la forme on est dans une émission humoristique et sympa, au cours d'un quizz, est l'expression sur un ton badin est la 1ère des libertés », a lancé le président de l'Olympique Lyonnais, qui estime qu'il ne s'agissait pas d'un dérapage de sa part mais juste d'une réponse malicieuse à une question qui l'était aussi.