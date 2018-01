OL : Cette décision au mercato qui va libérer ces deux joueurs

Dans : OL, Mercato.

L’Olympique Lyonnais est en position d’attente en ce mois de janvier, ce qui concerne le départ de quelques éléments indésirables, mais aussi au sujet d’une éventuelle recrue. Si cela devait intervenir, cela concernerait certainement le poste de milieu défensif, où un manque a été identifié. Il n’y a pas si longtemps, Bruno Genesio avait toutefois déclaré que Mariano Diaz était un peu seul devant, et l’absence de l’ancien du Real Madrid ces derniers jours confirme la tendance. Néanmoins, le coach lyonnais s’est montré clair ce vendredi en conférence de presse. Pas question de recruter à ce poste, où les deux jeunes que sont Amine Gouiri et Myziane Maolida vont pouvoir disposer de temps de jeu et d’un luxe que peu de clubs peuvent leur offrir.

« Ils savent tous les deux la stratégie du club, il n’y a pas d’attaquants qui arrivera au mercato. Ils savent qu’on a confiance en eux, qu’on compte sur eux. Ce mercato est plutôt une force pour eux, pour leur permettre d’aborder ces matchs avec l’esprit plus tranquille », a livré Bruno Genesio, qui avait mis Gouiri titulaire contre Nancy, et pourrait en faire de même face à Angers en l’absence de Mariano Diaz. Une belle occasion de briller pour le très jeune avant-centre de l’OL.