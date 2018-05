OL : Cette bonne nouvelle va étonner Diakhaby après Strasbourg

Dans : OL, Liga, Mercato.

Initialement suspendu, Mouctar Diakhaby (21 ans) a pu disputer le match de championnat à Strasbourg (3-2) samedi grâce à l’appel au CNOSF.

Malheureusement pou lui, ce qui ressemblait à un coup de génie de l’Olympique Lyonnais s’est transformé en cauchemar ! Titularisé en l’absence de Marcelo suspendu, le défenseur central a été impliqué sur les trois buts encaissés. Un véritable enfer pour le joueur formé au club rhodanien, qui évoluait sous les yeux d’un prétendant. En effet, Le 10 Sport affirme qu’un intermédiaire du FC Valence était à la Meinau pour le superviser. C'est clair, ce n’était pas le bon jour…

Mais contrairement à ce l’on pourrait penser, le pensionnaire de Mestalla n’a pas jeté le dossier Diakhaby à la poubelle. Au contraire, l’actuel quatrième de Liga serait toujours intéressé par le Gone. Il faut dire que l’international Espoirs français manquait de rythme puisqu’il n’était plus apparu depuis début mars. Un paramètre sûrement pris en compte par le FC Valence. A noter que le Lyonnais ne serait pas contre un départ cet été. Et l’on imagine que l’OL ne lui fermera pas la porte.