OL : Cet OL « exceptionnel » va finir par rendre fou JM Aulas !

Dans : OL, Ligue 1.

Totalement dominateur, l’Olympique Lyonnais s’est finalement incliné sur la pelouse de Nice, dimanche en clôture de la 24e journée de Ligue 1. En effet, un match exceptionnel du gardien Walter Benitez et un but sur penalty de Rémi Walter ont suffi aux Aiglons pour mettre l’OL à terre, à la surprise générale. Un « hold-up » selon Bruno Genesio, lequel a été rejoint dans son analyse par Jean-Michel Aulas. Sur son compte Twitter, le président rhodanien a néanmoins regretté le manque de détermination et d’agressivité offensive de ses hommes sur la pelouse de l’Allianz Riviera.

« Nous avons beaucoup manqué d’envie et même si la qualité du jeu était impressionnante, il faut être plus déterminé, plus agressif et plus réaliste… Ces points vont nous manquer à la fin et c’est rageant ! » s’est agacé le président de l’Olympique Lyonnais, qui se voyait sans doute déjà creuser l’écart sur Montpellier et Saint-Etienne, respectivement tenu en échec par Monaco et battu par Rennes plus tôt dans la journée de dimanche. Au contraire, c’est l’OL qui s’est fait larguer par Lille, et qui voit même Marseille revenir dans le rétroviseur, à six points. D’où l’agacement d’un Jean-Michel Aulas conscient que la Ligue des Champions est indispensable à Lyon.