OL : Cet objectif XXL qui motive Ndombele à l'OL

Dans : OL, Ligue 1, Equipe de France.

Titulaire face au PSG dimanche soir (2-1), Tanguy Ndombele a de nouveau crevé l’écran au milieu de terrain.

Puissant, technique et offensif, l’ancien joueur d’Amiens devient doucement mais surement indispensable à l’OL. De quoi rêver de l’Equipe de France ? En conférence de presse, le milieu de terrain rhodanien a avoué que cet objectif était dans un coin de sa tête. « J’y pense, même si c'est encore un peu tôt. C’est un objectif à long terme. Si je suis appelé, j’irais avec plaisir. Mais je ne suis pas pressé » a-t-il lâché.

En ce qui concerne son jeu, Tanguy Ndombele a expliqué qu’il souhaitait encore progresser dans certains domaines, comme dans sa faculté à être décisif pour son équipe dans le dernier geste. « Je dois encore travailler certains points, notamment la finition. Aujourd'hui, tous les relayeurs doivent pouvoir marquer. Je réfléchis un peu trop encore pour le moment avant de frapper. C’est ce qui me fera franchir un cap. Mon insouciance me réussit pour le moment. Je joue comme je suis, c’est naturel. Dans mes prises de balle, j’ai toujours eu cette faculté à aller de l’avant, à casser les lignes. Je joue comme ça depuis que je suis petit et j’ai progressé là-dessus. Quand j’étais à Guingamp, il y avait Giannelli Imbula dans l'effectif et j’ai bien progressé en le regardant. Depuis mon arrivée à l'OL, j'ai fait beaucoup de séances vidéo pour progresser ». Assurément, l’homme aux 24 matchs toutes compétitions confondues cette saison a tout pour devenir l’homme clé de l’OL. Seul l’avenir nous dira jusqu’où il peut aller…