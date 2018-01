OL : Cet ancien remplaçant déclaré « indispensable »

Dans : OL, Ligue 1.

Encore une fois impeccable en déplacement, l’Olympique Lyonnais s’est imposé à Guingamp et enchaine ainsi un septième succès consécutif en déplacement, un nouveau record pour le club rhodanien.

Autant dire que Bruno Genesio a trouvé une composition de départ qui lui donne satisfaction. Et dans ce onze initial, Tanguy Ndombélé a encore une fois saisi sa chance. Convaincant à chaque fois qu’il a du temps de jeu, et notamment dès sa première apparition face au PSG à l’automne dernier, l’ancien amiénois n’est toutefois pas indiscutable aux yeux de Bruno Genesio, qui l’avait mis sur le banc de touche contre Angers le week-end dernier, ou encore à Amiens avant la trêve. A chaque fois, Lyon a eu des difficultés en son absence, et pour Le Progrès, il n’y a désormais plus de questions à se poser au sujet de l’international espoirs.

« Auteur d’une performance majuscule au Roudourou, le milieu de terrain, remplaçant lors des deux dernières rencontres, a sans doute durablement gagné une place de titulaire. Après 74 minutes de haut vol, l’ancien amiénois a mis fin au débat. Sa place est sur le terrain, et ce même si cela occasionnera forcément d’autres problèmes de riches à son entraîneur. En tout cas, Ndombele a donné raison à Genesio de le titulariser mais aussi de remettre au goût du jour le 4-3-3 sans nuire par ailleurs à la performance de Nabil Fekir, l’autre homme du match. En trois matches, – ses deux sorties du banc et sa titularisation hier – Ndombele vient de montrer qu’il était indispensable à sa nouvelle équipe. Du moins dans cette forme-là », explique ainsi le quotidien régional, qui lui a donné une note de 8/10 pour sa performance à Guingamp, la meilleure de son équipe en compagnie de Nabil Fékir.