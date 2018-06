OL : Cet ancien joueur qui peut démonter Lyon au mercato

Dans : OL, Mercato, Liga.

Malgré le titre national décroché, le FC Barcelone n’a pas forcément répondu aux attentes très élevées des dirigeants catalans.

Le jeu produit et la grosse déception en Ligue des Champions face à la Roma ont provoqué des changements en interne, et cela va aussi avoir des conséquences sur le plan du marché des transferts. Ancien joueur du Barça, Eric Abidal en était jusqu’à présent l’ambassadeur. Il vient d’être nommé directeur sportif à la place de Roberto Fernandez, et a désormais en charge le recrutement du géant espagnol. Un travail de titan quand on connaît les habitudes dépensières du club, et les critiques tombées à l’encontre de son prédécesseur pour les précédentes recrutements. Pour faire mouche, l’ex-défenseur se tourne vers un autre de ses anciens clubs : l’Olympique Lyonnais.

Selon El Mundo Deportivo, Eric Abidal a tout simplement quatre joueurs actuellement à l’OL dans le viseur. Pas encore de quoi faire trembler Jean-Michel Aulas tant le nouveau dirigeant barcelonais multiplie les pistes depuis sa prise de fonctions, mais tout de même un sérieux penchant. Dans le Rhône, Eric Abidal a ainsi jeté son dévolu sur Nabil Fékir, notamment si son transfert à Liverpool devait définitivement avorter, mais aussi le défenseur Ferland Mendy, et les milieux Ndombélé et Aouar, qui ne manquent en effet pas de talent. De quoi avoir des sujets de discussions avec les dirigeants lyonnais, dont il est resté très proche ces dernières années.