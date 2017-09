OL : Ces deux joueurs qui mettent en danger l'attaque de Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

Depuis le début de la saison, les recrues sont très performantes à Lyon. C’est notamment le cas de Bertrand Traoré, impressionnant sur son aile droite.

Doté d’une réelle capacité d’élimination, l’ancien attaquant de Chelsea présente d’ailleurs l’avantage de ne pas abuser des actions individuelles, au contraire de Memphis Depay ou encore Mariano Diaz. En effet, l’ailier gauche du club rhodanien et l’ancien buteur du Real Madrid ont la fâcheuse tendance à privilégier la solution individuelle, ce qui met forcément en danger l’animation collective de l’équipe de Bruno Génésio. Dans ses colonnes, Le Progrès évoque ce problème au sein de l’attaque de l’OL.

« Le profil individuel des joueurs lyonnais à vocation offensive est au moins aussi parlant que les chiffres. Si Memphis Depay ou Mariano Diaz ont une vraie capacité à des exploits individuels, cela ne suffit pas pour l’instant à compenser les lacunes collectives. Cornet est plus séduisant dans l’implication défensive que dans l’efficacité offensive, et d’autres comme Grenier et le large vivier des jeunes n’ont pas encore de véritable temps de jeu » explique le quotidien rhodanien. Reste à voir maintenant ce que Bruno Génésio changera pour gommer ces problèmes. L’intégration de Grenier, d’un jeune ou un changement de système en intégrant Diop pour sacrifier un élément offensif… Les solutions ne manquent pas. Au coach de l’OL de trouver la bonne.