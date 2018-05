OL : Ces cinq joueurs majeurs peuvent faire leurs adieux à l'OL contre Nice !

Dans : OL, Ligue 1, Mercato.

L'Olympique Lyonnais joue une finale pour la Ligue des champions ce samedi soir contre Nice au Groupama Stadium, et l'OL ne pense qu'à une victoire pour finir en beauté une saison marquée par des hauts des bas. Et qui dit dernier match de la saison, dit également dernier match tout court sous le maillot de Lyon pour plusieurs joueurs. L'an dernier, les départs de cadres (Lacazette, Gonalons, Tolisso)... n'avaient pas manqué, et si l'on en croit Le Progrès, plusieurs footballeurs de l'Olympique Lyonnais pourraient disputer également leur ultime match devant leurs supporters.

Même s'ils ne partiront pas tous nécessairement, cinq joueurs seront peut-être concernés affirme le quotidien régional. « Il est inévitable au moment de la der, de s’interroger sur l’avenir des uns et des autres. C’est le but d’anticiper sur l’hommage que l’on peut rendre à un élément ayant tout donné pour sa tunique. Même si le monde du football, avec ses méthodes, peut donner une valeur toute relative à l’importance accordée au maillot. Nous n’irons pas transférer les joueurs avant l’heure, mais des questions se posent autour de Nabil Fekir, Rafael, Memphis, Mariano, Ferri. Il y a d’autres éléments, simples serviteurs, qui arrivent tout simplement aussi au bout du chemin avec l’OL. C’est ainsi », constate Le Progrès, qui comme d'autres, pense notamment que Nabil Fekir fera ses adieux à l'Olympique Lyonnais ce samedi soir contre Nice avant de partir en Russie avec les Bleus, puis sous d'autres cieux plus au Nord, en Angleterre par exemple, la saison prochaine.