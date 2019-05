OL : Ces 3 joueurs ont permis à Lyon de gifler l'OM

Dans : OL, Ligue 1, OM.

Vainqueur de Marseille au Stade Vélodrome dimanche soir (0-3), Lyon n’a pas volé son succès face à l’équipe de Rudi Garcia. Néanmoins, les partenaires de Nabil Fekir ont vécu une période délicate en début de seconde période. Et sans de très beaux arrêts réflexes d’Anthony Lopes, l’OM aurait pu revenir dans la rencontre malgré un jeu très brouillon. Pour Nicolas Puydebois, il est évident que le Portugais a encore été l’homme fort des Gones. Sur le site Olympique-et-Lyonnais, il a ainsi souligné sa prestation XXL. Et a par ailleurs félicité Tanguy Ndombele et Maxwel Cornet…

« C’est une bonne victoire, nette et sans bavure par rapport au résultat (3-0). Mais les Lyonnais ont quand même connu un moment un peu plus délicat en début de deuxième période. Sans un très bon gardien, le résultat n’aurait peut-être pas été le même. Mais dans l’ensemble, c’est une très bonne victoire de l’OL, encore plus face à l’OM. Il n’y a qu’un seul Olympique, il est lyonnais. J’accorde une mention spéciale à Tanguy Ndombele. Il a été très bon. Avec ses projections vers l’avant, Ndombele a cassé des lignes et a apporté le surnombre, ce qu’on ne l’avait pas vu faire depuis un petit moment. Pour Maxwel Cornet, il répond toujours présent dans les grands rendez-vous. Il a cette capacité à répéter les efforts, que ce soit offensifs et défensifs. Surtout, je trouve qu’il a gagné en sérénité devant le but. Ce dimanche soir, il lui fallait beaucoup de sang-froid pour gagner ses deux face-à-face contre Mandanda » a expliqué Nicolas Puydebois, pour qui Cornet, Ndombele et Lopes ont assurément été les trois grands artisans du succès lyonnais au Vélodrome.