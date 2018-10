OL : Ce transfert sera énorme, Jean-Michel Aulas le sait déjà

Dans : OL, Mercato, Premier League.

Intenable depuis la reprise du championnat, Tanguy Ndombele commence à en récolter les fruits.

Nommé par exemple pour le titre de meilleur joueur de Ligue 1 du mois de septembre, le milieu de terrain lyonnais a été convoqué par Didier Deschamps pour les deux prochains matchs de l’équipe de France A. Et tout cela fait forcément sacrément grimper sa cote sur le marché des transferts. Au point d’atteindre une somme jamais envisagée par Lyon il y a seulement un an de cela. Selon le Daily Star, l’OL va battre de très loin le record de sa meilleure vente, qui est détenu par Alexandre Lacazette, vendu 53 ME à Arsenal à l’été 2017.

Car en effet, le journal anglais annonce que Jean-Michel Aulas a toutes les raisons de se montrer gourmand. Récemment, Tottenham est venu aux renseignements à propos du joueur qui vient de prolonger, et est donc très loin d’être sur le départ sans une somme qui satisferait tout le monde. Et le club londonien aurait ainsi appris que seul un montant dépassant les 70 ME garantissait le recrutement de Tanguy Ndombele, également suivi en Italie, en Espagne et par d’autres clubs anglais. Pour le moment, Lyon est totalement serein dans ce dossier, profitant de l’apport de l’ancien amiénois, et attendant de voir si les offres lors des prochaines fenêtres du marché des transferts seront vraiment aussi élevées que cela.