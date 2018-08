OL : Ce soldat est soulagé, il a rempli sa mission à l'OL

Dans : OL, Ligue 1.

Véritable soldat de l’Olympique Lyonnais, Mathieu Gorgelin avait une situation peu évidente à gérer avec la longue suspension d’Anthony Lopes en fin de saison dernière et pour l’entame de ce nouvel exercice. Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’éternel remplaçant de 28 ans a rempli sa mission, se montrant globalement rassurant et efficace pour sa défense. En conférence de presse avant la rencontre contre Reims, il savourait cet instant unique dans sa carrière, durant lequel il avoue avoir eu beaucoup de pression, mais également de joie.

« J’ai eu une fin de saison avec beaucoup plus de pression. Le but, c’est de bien finir mon intérim. J’ai pris beaucoup de plaisir, que ce soit en championnat ou en amical. En pré-saison, j’ai enchaîné 4 matchs en moins de deux semaines, ce qui ne m’était jamais arrivé. Cela m’a permis de prendre plus d’aisance et de progresser » a-t-il confié avant d’évoquer le match contre Reims, son dernier avant le come-back d’Anthony Lopes. « Ça ne va pas être un match facile, ils ont bien commencé leur championnat. On sait que ça n’est jamais facile d’affronter les promus en début de saison. C’est leur premier match à domicile, ils vont vouloir répondre présents devant leur public ». Pour ce match, Genesio pourra de nouveau compter sur son soldat. En espérant pour l’OL qu’il continue sur sa lancée...