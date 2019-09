OL : Ce soldat de Genesio ne le trahira jamais

Dans : OL, Rennes, Ligue 1.

Parti libre de Lyon l’été dernier, Jérémy Morel démontre avec le Stade Rennais qu’il peut encore rendre de fiers services à un club ambitieux de Ligue 1.

S’il a toujours été apprécié par les supporters pour son engagement total et sa volonté de ne jamais nuire au collectif en dépit d’une utilisation irrégulière, l’international malgache a tenu à défendre le passage et le bilan de Bruno Genesio à l’Olympique Lyonnais. L’un des rares à le faire depuis le départ du technicien rhodanien, lui qui avait assuré que Genesio faisait « évoluer et grandir les joueurs », même quand le feu des critiques s'abattait sur son entraineur d'alors. Des propos qu’il a confirmés dans L’Equipe ce jeudi.

« C'est important de dire les choses quand j'en ressens le besoin. J'ai horreur de l'injustice. Quand j'en ressens une, je me sens obligé de parler », a ainsi confirmé Jérémy Morel, persuadé que le traitement infligé à Bruno Genesio pendant son règne et après son départ ne reflètent pas tout ce qu’a apporté l’entraineur lyonnais à son club. Voilà qui est dit.