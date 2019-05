OL : Ce soldat a bluffé tout le monde, il s’explique

Dans : OL, Ligue 1.

Le déplacement de Lyon à Marseille ne se présentait pas sous son meilleur jour. L’AS Saint-Etienne revenait très fort au classement avant de trébucher contre Montpellier, tandis que la défense de l’OL se trouvait amoindrie avec l’absence de son nouveau pilier, Jason Denayer. Pour régler ce problème, Bruno Genesio a surpris tout le monde en relançant Jérémy Morel, qui s’est avéré impeccable au Vélodrome, dans le duel comme dans la couverture, pour permettre à l’OL de s’imposer sans encaisser de buts. Une performance à souligner puisque l’ancien… marseillais n’avait plus joué depuis le 24 janvier, sans jamais baisser les bras pour autant.

« Cela fait tellement plaisir de retrouver les terrains après une aussi longue absence… Enfin, j’étais toujours sur le terrain, mais la semaine, seulement (sourire). Ce n’est pas suffisant. C’est sûr que ce n’est pas simple. Comme je ne jouais quasiment pas, j’ai essayé d’en faire un peu plus à l’entraînement que ce que je faisais auparavant, pour être prêt le jour où on ferait appel à moi. Je ne peux pas me permettre de lâcher, tranche-t-il, j’ai une CAN à préparer, je suis en fin de contrat, j’ai plein de choses devant moi », a assuré Jérémy Morel dans les colonnes de L’Equipe. Un comportement impeccable de la part du joueur de 35 ans actuellement en fin de contrat et qui compte bien poursuivre sa carrière. S’il n’a pas toujours fait l’unanimité, les supporters reconnaitront sans mal que l’ancien du FC Lorient a toujours tout donné sous le maillot lyonnais, et ce jusqu’au bout malgré une mise au placard de près de quatre mois.