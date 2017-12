OL : Ce renfort que Genesio refuse au mercato

Dans : OL, Mercato.

Après une première partie de saison intéressante, l’Olympique Lyonnais se penche désormais sur 2018 pour connaître le verdict final de son bouleversement opéré l’été dernier. Plusieurs cadres sont partis, et le club rhodanien s’est affairé lors du marché des transferts pour compenser ces départs. Avec succès pour le moment, même s’il y a bien un manque de constaté au poste de milieu défensif afin de seconder Lucas Tousart. Et ce n’est pas la seule faiblesse qu’avait détectée Bruno Genesio en début de saison, l’entraineur lyonnais estimant être un peu juste au poste d’avant-centre, où Mariano Diaz fait l’unanimité. Mais derrière le Dominicain, c’est un peu le grand vide et le technicien lance souvent de très jeunes joueurs. Un renfort à ce poste est-il à l’ordre du jour ?

Non, affirme Lyon Mag, pour qui Bruno Genesio n’a pas demandé à sa cellule de recrutement de se pencher sur un tel recrutement. « Bruno Génésio fait confiance aux jeunes du centre de formation, Amine Gouiri et Myziane Maolida, pour épauler Mariano Diaz », explique le média lyonnais, pour qui le coach de l’OL a décidé, une fois de plus, de s’appuyer sur le centre de formation pour la deuxième partie de saison. Une belle marque de confiance envers les jeunes pousses du club, qui ont clairement une chance à saisir, Mariano Diaz ne pouvant clairement pas jouer tous les matchs.