OL : Ce panic-buy du mercato qui fait taire tout le monde

Dans : OL, Ligue 1.

Encore une fois décisif contre Caen en Coupe de France (3-1), Jason Denayer réalise une très bonne première saison à l'Olympique Lyonnais.

Sans aucun doute, Jason Denayer est la dernière très bonne pioche du club rhodanien. Arrivé l'été dernier en provenance de Manchester City, contre un chèque de 10 millions d'euros, le défenseur central est rapidement devenu un cadre de Bruno Genesio. Très solide défensivement, l'international belge sait aussi se montrer décisif en attaque. Puisqu'après avoir offert le derby contre l'ASSE à son équipe en marquant de la tête en novembre dernier (1-0), le joueur de 23 ans a récidivé contre Amiens en L1 (1-0) et face à Caen en Coupe de France mercredi. Trois buts importants qui confirment la très belle saison de Denayer, pourtant vu au départ comme une solution de dernière minute lors de sa signature en août, alors que Jean-Michel Aulas rêvait de s'offrir un Mondialiste.

« Ma première saison à l’OL ? J’ai été super bien accueilli. Cela m’a facilité la tâche. Tout le monde m’a beaucoup aidé. Je parle français, donc c’était un peu plus facile pour moi…Tout s’est passé très rapidement. J’ai été à l’hôtel à Manchester. Mon agent m’a dit que l’OL me voulait et que cela devait se faire rapidement. J’ai pris l’avion le lendemain. Tout se passe très bien ici pour moi. Le match de Caen ? C’est une qualification qui fait extrêmement plaisir. La Coupe de France est une compétition qui nous tient à cœur. Avec cette qualification, on se rapproche de notre objectif. On était heureux dans les vestiaires. Mon but est un plus personnellement. Le but libérateur de Memphis ? Il a énormément de qualités. Ce but a fait plaisir à toute l’équipe après toutes les critiques dont il a été la cible. Le match retour à Barcelone ? On attend ce match. On a fait un bon résultat à domicile, même si on aurait pu faire beaucoup mieux. C’est à nous de tout donner au Camp Nou », a avoué, sur OL TV, Denayer, qui devra terminer la saison en beauté pour tenter d'offrir un premier trophée à Lyon depuis 2012.