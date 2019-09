OL : Ce mercato de gala doit faire oublier Fekir à Lyon

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Après deux premiers matchs éclatants, l’Olympique Lyonnais a marqué le pas en inscrivant un point seulement à son compteur lors des matchs face à Montpellier puis Bordeaux. L’équipe de Sylvinho, réorganisée en 4-3-3, semble avoir besoin d’un temps d’adaptation pour combler les départs de Ferland Mendy, de Tanguy Ndombele mais aussi et surtout de son maître à jouer Nabil Fekir. Dans la capitale des Gaules, certains pleurent déjà le départ de l’ancien capitane. Mais pour Denis Balbir, le mercato de gala effectué par l’OL (Thiago Mendes, Jean Lucas, Jeff Reine-Adelaïde) dans ce secteur de jeu doit permettre de faire oublier le champion du monde.

« En ce moment, le 4-3-3 qu’il tente de mettre en place fait débat. Certains prônent un retour en 4-2-3-1 et regrettent déjà le départ de Nabil Fekir, qui était le meilleur meneur de jeu de cette équipe. A mon sens, le Mercato – et les recrues importantes finalisées cet été (Mendes, J.Lucas, Reine-Adélaïde) – doivent offrir à Lyon une richesse tactique suffisante pour bien travailler. Même s’il n’est pas un « n°10 » et qu’il est passé au travers contre Bordeaux, Thiago Mendes est quand même un gros renfort pour Lyon » a indiqué Denis Balbir sur But Football Club, indiquant par ailleurs qu’un joueur comme Houssem Aouar pouvait également aider à faire oublier Nabil Fekir. Notamment en cas de retour au 4-2-3-1 dans les prochaines semaines.