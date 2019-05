OL : Ce Lyonnais voit grand pour la Ligue des Champions

Dans : OL, Ligue 1, Equipe de France.

Depuis mercredi soir, l’Olympique Lyonnais est officiellement qualifié pour la phase de groupes de la Ligue des Champions.

Troisième de Ligue 1, le club rhodanien devait attendre le résultat de la finale d’Europa League entre Arsenal et Chelsea pour être fixé sur son sort. Et vu que les Blues l’ont emporté, et qu’ils étaient déjà qualifiés pour la C1 via leur championnat, la place directe en C1 donnée au vainqueur de la C3 file donc entre les mains des Gones, comme l’an dernier. Une bonne nouvelle qui ravit Leo Dubois, lui qui découvre actuellement l’équipe de France après une bonne première saison à Lyon, et compte bien encore une fois présenter une équipe compétitive en Europe la saison prochaine.

« La victoire de Chelsea en C3 ? On a tous très bien vécu ça. On a en beaucoup parlé mercredi soir avec les Lyonnais. C'est positif pour le club, ça fait plaisir de jouer la C1 directement. Il va falloir, comme cette année, assumer ce statut. On va se donner les moyens, on est tous très contents. L’OL ? Il y avait une forte concurrence, elle est toujours présente. Je suis conscient qu'il ne faut surtout pas s'arrêter. C'est quelque chose qui s'est fait naturellement, même si, au début, j'ai eu quelques difficultés à rentrer dedans. J'ai des valeurs de travail, de ne jamais rien lâcher », a lancé, en conférence de presse, le latéral droit, qui a donc hâte de retourner au charbon à l’OL, surtout que le duo Juninho - Sylvinho a de grandes ambitions pour la saison prochaine.