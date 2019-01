OL : Ce Lyonnais sur qui Memphis et Fekir doivent prendre exemple

Dans : OL, Ligue 1.

Très décevants ces dernières semaines, Nabil Fekir et Memphis Depay sont encore passés à côté de leur match face à Reims, vendredi soir en Ligue 1. En réalité, les deux stars de l’OL n’ont jamais véritablement brillé en même temps dans la capitale des Gaules. Et c’est un véritable problème pour Bruno Genesio. Mais quel est exactement le soucis ? Interrogé à ce sujet pour le site Olympique-et-Lyonnais, Nicolas Puydebois a estimé que le Français et l’ancien buteur de Manchester United gagneraient à jouer plus collectivement. A l’image d’un Houssem Aouar, qu’ils seraient bien inspirés de prendre comme modèle selon l’ex-gardien de Lyon.

« Le problème Fekir-Memphis ? Je pense que ce n’est pas un problème de positionnement car ils pourraient être complémentaires. A condition de jouer l’un pour l’autre… Aujourd’hui, ils ne se trouvent pas sur le terrain, ils ne se font pas de passes. C’est des leaders techniques, ils devraient réussir à jouer ensemble. Quand Memphis a le ballon, il veut être décisif et faire la différence tout seul. Le problème, c’est que selon moi Fekir est également dans cet état d’esprit. Ils gagneraient à simplifier leur jeu, à l’image de ce que fait Houssem Aouar. Au plus haut niveau, celui qui fait la différence c’est celui qui voit avant les autres » a-t-il expliqué, convaincu que le problème peut être assez simple à régler pour Memphis et Fekir. A condition d’être bien plus collectif à l’avenir…