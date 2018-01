OL : Ce Lyonnais sorti frustré après la victoire contre le PSG

Dans : OL, Ligue 1.

Arrivé l’été dernier, Kenny Tete (22 ans) s’est rapidement imposé en tant que titulaire à l’Olympique Lyonnais.

La tâche n’était pourtant pas simple pour le latéral droit en concurrence avec Rafael. « On s’entend bien. C’est une entente professionnelle, a confié le Néerlandais sur OL TV. C’est bien d’avoir une certaine concurrence avec Rafael car cela nous oblige à élever notre niveau de jeu. Je travaille dur à l’entraînement pour gagner ma place. » Et cela fonctionne puisque Tete a débuté 13 journées sur 22 en Ligue 1 cette saison, mais pas le match retour remporté face au Paris Saint-Germain (2-1) dimanche. Un choix difficile à avaler pour l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam.

« Le match du PSG me laisse un double sentiment. J’étais très content pour l’équipe mais c’était une petite frustration personnelle, a avoué le Gone. Comme au match aller, j’aurais voulu remontrer de quoi j’étais capable même sans Neymar. Je comprends aussi le choix de l’entraîneur. » En effet, Bruno Genesio gère son groupe en fonction d’un calendrier chargé. Trois jours plus tard, Tete a donc disputé le 16e de finale de Coupe de France à Monaco (2-3) avec une belle prestation à la clé.

Tete s’est rassuré après Paris

« J'étais en forme et très content de pouvoir faire cette passe décisive à mon ancien coéquipier Bertrand Traoré. J’en avais besoin et cela me mets en confiance pour la suite. Bruno Genesio a été satisfait de ma partie. Je reste focalisé sur mon jeu pour arriver de manière décontracté sur le match », a commenté le latéral lyonnais qui, au vu de ses performances, possède encore un certain avantage sur son concurrent brésilien.