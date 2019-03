OL : Ce Lyonnais est indispensable, cela devient flagrant

Dans : OL, Ligue 1.

Absent contre Barcelone, Monaco et Caen, Nabil Fekir a signé son grand retour à la compétition face à Toulouse dimanche après-midi au Groupama Stadium. Et l’international français s’est montré décisif, inscrivant un but sur penalty et délivrant une passe décisive. Si certains avaient encore des doutes, ils ont ainsi eu la preuve que le champion du monde tricolore était tout simplement indispensable à l’Olympique Lyonnais. Et ce malgré une forme qui paraît loin d’être optimale… C’est tout du moins le constat dressé par Le Progrès après la victoire face aux Violets.

« Son forfait à Monaco et contre Caen s’était vu. Son retour dimanche devant Toulouse, aussi. Nabil Fekir est indispensable à cette équipe lyonnaise. On le sait, mais ce n’est pas une raison pour ne pas le répéter. Par sa couverture de balle assez exceptionnelle, sa vision périphérique du jeu, ses décrochés qui étirent les défenses, et sa provocation balle au pied, le capitaine de l’OL a souvent été un problème insoluble pour les Toulousains. Buteur à l’aller, il avait égalisé à 2-2 d’un superbe coup franc, il a encore marqué au retour » a expliqué le quotidien régional, admiratif devant un Nabil Fekir qui tire son équipe vers le haut. Comme tout bon capitaine doit le faire…