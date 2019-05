OL : Ce Lyonnais écrase la concurrence, il s'y attendait

Dans : OL, Ligue 1.

Recruté par l’Olympique Lyonnais en provenance du FC Nantes l’été dernier, Léo Dubois est un titulaire indiscutable aux yeux de Bruno Genesio. Malgré un début de saison un peu compliqué, celui qui a été sélectionné mardi par Didier Deschamps en Equipe de France a ensuite prouvé qu’il était le meilleur pour mettre Rafael et Kenny Tete sur le banc. Tout sauf une surprise pour Jean-Marc Chanelet, ancien latéral droit lui aussi passé de Nantes à l’OL, qui estime que les qualités offensives mais également défensives de Léo Dubois font de lui un joueur complet dont un entraîneur peut difficilement se passer.

« Il a montré qu’il avait une bonne mentalité car il a su attendre son heure. Il avait une réserve naturelle au début, liée à une phase normale d’observation et de découverte quand on intègre un grand club. Il y a une bonne répartition dans son jeu entre la solidité défensive et la projection offensive. Il a du volume et sa qualité de centre est vraiment très intéressante. Ce n’est pas un hasard s’il finit la saison comme numéro un à droite alors que c’était loin d’être le cas à son arrivée » a expliqué pour 20 Minutes Jean-Marc Chanelet, qui a tout de suite été fan de Léo Dubois à l’Olympique Lyonnais. Désormais, l’objectif de l’ancien capitaine Nantais sera de s’imposer en Equipe de France. Un challenge d’un niveau encore supérieur…