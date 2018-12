OL : Ce joueur le promet, il ne lâchera jamais Genesio

Dans : OL, Ligue 1.

Régulièrement décisif lors de la première partie de saison, Anthony Lopes fait l’unanimité à l’Olympique Lyonnais.

C’est bien moins le cas de Bruno Genesio, lequel a encore subi des critiques des supporters fin 2018, malgré la qualification de l’OL pour les 8es de finale de la Ligue des Champions, et la troisième place décrochée par les partenaires de Nabil Fekir à la trêve internationale. Une chose est sûre, le coach lyonnais fait toujours l’unanimité dans le vestiaire, notamment auprès des cadres. Ancien vice-capitaine de l’équipe, Anthony Lopes a répété sur le site officiel du club que jamais il ne lâchera son entraîneur, avec qui il entretient d’excellents rapports.

« Une image forte du début de saison ? C’est à Kiev pour la qualification en Champions League. C’était un moment très fort et émouvant. Cela faisait longtemps que le club attendait ce moment. On l’a fait et on ne l’a pas volé… L’accolade avec Bruno Genesio ? Cela ne se calcule pas. On est dans l’euphorie. On se côtoie depuis de très nombreuses années. On se connaît par cœur. On aime le club et c’était un moment très spécial pour nous. J’ai une relation particulière avec lui. J’ai certaines facilités à parler avec lui » a expliqué le Portugais, qui avait déjà tenu un discours similaire il y a plusieurs semaines. De toute évidence, le message de Bruno Genesio passe toujours très bien dans le vestiaire à Lyon. Que cela plaise ou non aux supporters et observateurs du club rhodanien…