OL : Ce joueur est de retour, Genesio lâche un ouf de soulagement

Dans : OL, Ligue des Champions.

Numéro 3 dans la hiérarchie des défenseurs droits à l’Olympique Lyonnais, Kenny Tete était blessé ces dernières semaines.

C’est donc sans spécialiste à ce poste que l’OL a joué contre Nîmes vendredi, Rafael et Léo Dubois ayant également déclaré forfait pour ce match. Mais heureusement pour le club rhodanien, l’international néerlandais est de retour pour le match de Ligue des Champions à Hoffenheim. Un grand ouf de soulagement pour Bruno Genesio, lequel compte sur l’ancien défenseur de l’Ajax Amsterdam, malgré son début de saison difficile.

« Le retour de Kenny Tete est important pour le groupe. Il s'entraîne depuis quinze jours individuellement et a également repris avec le groupe. Il est très bien physiquement, il a bien travaillé et a retrouvé des sensations avec le ballon. Le rythme des matches est différent, mais je pense qu'il est prêt » a confié Bruno Genesio devant les médias avant de se prononcer sur le type de match qui attend l’OL en Allemagne. « Je ne sais pas si mon équipe est capable de jouer un match où on va se contenter d'être bien organisé et bien défendre. J'ai une équipe joueuse, qui aime parfois se désorganiser pour bien attaquer. Hoffenheim a un peu les mêmes caractéristiques, on peut donc s'attendre à un match assez ouvert » a expliqué l’entraîneur rhodanien, qui attend certainement de son équipe qu’elle se ressaisisse après des matchs plutôt moyens contre Nantes, Paris ou Nîmes, malgré des résultats différents.