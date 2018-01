OL : Ce joueur de Lyon donne des maux de tête à Genesio

Dans : OL, Ligue 1.

Remplaçant face à Angers ce week-end au Groupama Stadium, Tanguy Ndombele a été l’auteur d’une entrée réussie face aux hommes de Stéphane Moulin.

Présent dans l’impact physique, l’ancien joueur d’Amiens a fait admirer ses facilités techniques, même s’il n’a pas réussi à inverser, à lui seul, le score au tableau d’affichage. Une chose est sûre, celui qui avait bluffé tout le monde à Paris pour son premier match avec l’OL, a fait ce qu’il faut pour mettre le doute à Bruno Genesio. Le coach de Lyon, qui avait aligné Houssem Aouar au côté de Lucas Tousart contre Angers, pourrait revoir ses plans.

« J’attends toujours plus de tous mes joueurs. La rentrée de Tanguy me pose des bons problèmes, c’est la concurrence dans un grand club » a concédé le coach de l’OL avant cette rencontre à Guingamp, ce mercredi. « On a plus de pression du résultat à domicile. Quelquefois on grille des étapes. On doit être plus patient, plus serein et gérer beaucoup mieux nos temps faibles ». Pour retrouver le goût de la victoire, Bruno Genesio devrait tenter d’aligner un 4-3-3 dans lequel Nabil Fekir sera intégré à un milieu composé de Lucas Tousart et de… Tanguy Ndombele, évidemment.