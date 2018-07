OL : Ce joueur ciblé par l’OL va être « sacrifié » au mercato !

Dans : OL, Mercato, Serie A, Ligue 1.

Un temps pisté par Marseille au mercato, Mehdi Benatia ne semble plus vraiment dans les petits papiers du club phocéen.

Et pour cause, Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta auraient trouvé un accord pour le transfert de l’international croate Caleta-Car en provenance de Salzbourg. Cela ne veut pas dire que le capitaine du Maroc ne va pas rallier la Ligue 1 cet été. Effectivement, ESPN affirmait ce week-end que l’Olympique Lyonnais s’intéressait au joueur de la Juventus Turin. Et un transfert de ce dernier lors du mercato estival est de plus en plus probable.

En effet, Premium Sport est affirmatif : Mehdi Benatia est quasiment certain de quitter la Juventus Turin au mercato. Estimé à environ 20ME par sa direction, l’ancien roc du Bayern Munich va être « sacrifié » par le club italien, qui a fait du recrutement de Diego Godin sa priorité, une petite semaine après avoir officialisé le transfert de Cristiano Ronaldo en provenance du Real Madrid. Une aubaine pour l’OL, qui vise plusieurs joueurs ayant disputé la Coupe du monde, comme l’a souvent répété Jean-Michel Aulas ? Pour rappel, le club rhodanien souhaite recruter au moins un défenseur central. Mais il n’est pas impossible que deux renforts débarquent cet été à ce poste, Lyon étant « attaqué » par des clubs anglais au sujet de Marcelo, comme l’a confirmé le président des Gones…