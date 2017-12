OL : Ce joueur avoue avoir fait « une connerie »

Dans : OL, Ligue 1.

On jouait la 89e minute du match Amiens-OL, dimanche au stade de la Licorne, lorsqu'Olivier Thual sifflait un penalty logique pour le promu picard suite à une faute de Lucas Tousart. Heureusement pour Lyon, le tireur amiénois échouait en tirant sur le poteau droit de Lopes et on connaît la suite et le miracle pour l'OL. Il n'empêche, après le match, Lucas Tousart ne faisait pas le malin, avouant avoir commis une énorme bourde.

« Je ceinture mon adversaire, donc le penalty est indiscutable, j’ai fait une connerie ! Heureusement, ça se finit bien, c’est un peu miraculeux et ça va nous faire du bien », a confié Lucas Tousart, conscient avec du recul que sa faute aurait pu coûter de très gros points à l'Olympique Lyonnais, alors que les rivaux en championnat, à savoir Monaco et l'OM, tournent aussi à plein régime. Faute avouée à moitié pardonnée, Lucas Tousart aura c'est clair retenu la leçon de sa « connerie ».