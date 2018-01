OL : Ce joueur accusé d'avoir plombé l'OL contre Bordeaux

Dans : OL, Bordeaux, Ligue 1.

Dimanche après-midi, l’OL a sombré au Matmut Atlantique de Bordeaux et a logiquement concédé sa 3e défaite de la saison en Ligue 1. Titulaire au cœur de la défense rhodanienne pour cette rencontre, Jérémy Morel n’a pas brillé. L’ex-défenseur de l’OM a été malmené par Gaëtan Laborde, et plus encore par Malcom. Une mauvaise prestation qui n’a pas échappé à Nicolas Puydebois, consultant pour le site Olympique-et-Lyonnais.

« Je l’ai trouvé très souvent limite dans ses interventions ce dimanche. Il s’est jeté beaucoup trop facilement. Très malheureux sur le premier penalty bordelais, il a tout même très souvent mis l’OL en danger, par ses relances mal assurées. Une soirée à oublier pour lui » a expliqué l’ex-gardien rhodanien, qui n’a pas non plus épargné les milieux de terrain de l’équipe de Bruno Genesio. « Pris par le pressing bordelais, l’OL a eu du mal à avoir la maîtrise du milieu de terrain. Tous alignés, ce milieu de terrain trop à plat n’a pas permis aux Lyonnais de trouver des solutions dans les intervalles. Ce qui les a obligés à un jeu trop direct, fait de longs ballons, rendus trop facilement aux Girondins ». Des critiques qui nuancent forcément avec les dernières prestations très abouties de l’Olympique Lyonnais…