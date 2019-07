OL : Ce joueur à 15 ME pour faire oublier Fékir, c’est parfait

Dans : OL, Mercato, FC Nantes.

Même si Juninho et Sylvinho ont assuré qu’ils avaient tout fait pour conserver Nabil Fékir, force est de reconnaître que le changement de tactique préconisé par l’entraineur brésilien ne convenait pas au capitaine de l’OL. Ce dernier s’est vu proposer une reconversion au poste de relayeur, ou bien évidemment les efforts défensifs sont incomparables avec une utilisation comme numéro 10 ou attaquant de soutien. Un profil qui n’a pas été abandonné par les recruteurs lyonnais, désireux de donner un peu plus de choix et de variété à leur staff technique. C’est pourquoi le profil de Valentin Rongier continue de faire l’unanimité, surtout s’il venait à signer pour un prix raisonnable, annonce Olympique et Lyonnais.

« Le profil besogneux et l’expérience du Nantais (24 ans) semblent faire l’unanimité. Le prix du capitaine du FCN rentrerait également dans la réflexion de l’OL, qui ne fera de folies après avoir dépensé 24 ME pour Joachim Andersen (plus 6 ME de bonus). Nantes pourrait céder Rongier pour 15 ME », explique ainsi le site spécialisé sur l’OL, pour qui l’opération est largement jouable pour les finances lyonnaises.