OL : Ce jeune de l'OL fait saliver plusieurs clubs de L1 !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Auteur de 4 buts et 8 passes décisives sous les couleurs de Nîmes, Romain Del Castillo a réalisé une belle saison en Ligue 2. Prêté par l’Olympique Lyonnais, le milieu offensif a informé Jean-Michel Aulas de sa volonté de poursuivre l’aventure chez les Crocos, selon les informations du journal L’Equipe. Récemment sélectionné en Equipe de France espoirs, le joueur de 22 ans serait ainsi au cœur des négociations entre l’OL et Nîmes en vue d’un transfert définitif.

Reste désormais à savoir quelle sera la position de Bruno Genesio, qui avait validé le prêt de Romain Del Castillo en début de saison l’année dernière. Et surtout, quel sera le tarif imposé par Jean-Michel Aulas pour l’attaquant du club gardois ? Une chose est sûre, ce dernier souhaite s’épanouir et avoir du temps de jeu en Ligue 1. Et le club de Nîmes semble clairement le mieux placé pour lui offrir cela, malgré la politique de l’Olympique Lyonnais, toujours présent pour mettre en avant les jeunes pousses de son centre de formation. Par ailleurs, le quotidien national précise que « plusieurs clubs de Ligue 1 et étrangers » sont intéressés par le joueur. De quoi faire monter les enchères ?