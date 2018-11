OL : Ce flemmard assumé fait le bonheur de Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

Rarement une arrivée n’aura accompagné autant de scepticisme à Lyon. Recruté au mois d’août pour compléter la défense, Jason Denayer n’était clairement pas le premier choix de la direction, qui visait un joueur mondialiste mais n’a pas pu trouver son bonheur. Résultat, il est allé chercher un joueur suivi de longue date en la personne de l’atypique Diable Rouge, barré à Manchester City et prêté à Galatasaray la saison d’avant. Pour le moment, la sauce prend parfaitement puisque Denayer répond présent en défense, et s’est même mis définitivement les supporters dans la poche avec son but de la tête dans le derby face à Saint-Etienne, vendredi dernier. Autant dire que l’OL se frotte les mains avec l’arrivée de ce joueur qui a débuté sa formation comme numéro 10, avant un changement radical. Il le raconte dans France Football, à l’occasion de son passage dans l’académie Jean-Marc Guillou à Tongerlo, en Belgique.

« Le tournant, c’est un petit match de fin de semaine, rembobine l’intéressé. À bout de souffle, je suis allé me reposer en défense. Vincent Dufour (NDLR: l’assistant de Guillou) est venu me voir pour me demander si j’avais vraiment envie de faire carrière. Je lui ai dit oui. Il m’a répondu que j’avais tout intérêt à rester derrière. On peut donc dire que je suis devenu défenseur central parce que j’avais la flemme », en rigole encore un Jason Denayer qui démontre à chaque match que ce changement de cap dans sa carrière a clairement été un bon choix.