OL : Ce dossier à 20ME qui a dégoûté Aulas du mercato

Pour l’heure, le mercato de l’OL est plutôt une réussite avec la vente de plusieurs joueurs devenus indésirables comme Mateta, Kalulu ou encore Diakhaby. Au total, le club rhodanien a vendu pour près de 50ME. Mais c’est aussi « grâce » à la cession de Willem Geubbels, le jeune attaquant de 16 ans s’étant engagé à Monaco contre 20ME. Un dossier qui reste au travers de la gorge de Jean-Michel Aulas, comme le patron des Gones l’a confié dans les colonnes du journal L’Equipe.

« C’est une grande déception humaine. C’est aussi un échec de notre part vis-à-vis de son papa et de l’avocat, car ce n’est pas Willem qui a décidé… J’espère qu’il y trouvera son compte, comme il l’aurait trouvé à l’OL. Mais voir un des meilleurs de sa génération partir, ça ne peut être qu’un échec. Je souhaite à Willem de s’imposer à Monaco. Le club a engrangé tellement d’argent avec les transferts de Mbappé et James Rodriguez… Ils ont choisi cette politique et on verra ce que cela donne sur la durée. Disons que j’aurais aimé que Willem prenne l’ascendant sur son papa. Malheureusement, cela n’a pas été le cas » a confié un Jean-Michel Aulas très déçu par ce dossier. Il faut dire que Willem Geubbels brille déjà avec Monaco en match amical et il ne serait pas étonnant de le voir éclabousser la L1 de son talent l’an prochain. A l’évidence, cela fera très mal à tout le monde du côté de l’OL…