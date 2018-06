OL : Ce départ est imminent, les supporters divisés

Dans : OL, Mercato.

Entamé très en amont, le marché des transferts de l’Olympique Lyonnais a permis de pouvoir anticiper sur quelques postes.

Parmi les premiers dossiers à régler, se trouve celui de l’arrière droit. Une issue est sur le point d’être trouvée, et Rafael sera comme prévu la victime de la concurrence à son poste. Le Brésilien, qui a très bien terminé la saison, va laisser Dubois et Tete se battre pour la place de titulaire, puisqu’il est tout proche de rejoindre Besiktas. Déjà d’accord avec le club turc, l’ancien de Manchester United a vu les différentes parties trouver un accord oral pour son transfert, affirme L’Equipe. Il ne reste plus qu’à mettre tout cela sur papier, afin de finaliser ce transfert qui partage les fans de l’OL.

Sur les réseaux sociaux, le débat prend place entre ceux qui estiment que Tete n’a pas montré cette saison qu’il était supérieur à Rafael, et pour qui le Brésilien possède un jeu tourné vers l’avant qui convient bien à Lyon, et peut-être beaucoup moins à Bruno Genesio. En face, on estime que Rafael, trop limité défensivement, ne représente pas vraiment l'avenir à son poste, et qu'il possède trop de lacunes pour aider Lyon en Ligue des Champions. En plus de cela, celui qui avait poussé Christophe Jallet vers la sortie s’est fait adopter à l’OL, notamment en affichant son amour pour la ville et le club, à travers ses déclarations ou ses photos publiées sur les réseaux. Cela n’aura pas suffi à faire pencher la balance en sa faveur, même si le duo Dubois-Tete va devoir se montrer convaincant pour faire oublier le Brésilien.