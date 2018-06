OL : Ce départ en défense centrale est déjà réglé

Dans : OL, Mercato.

L’Olympique Lyonnais et la défense centrale, c’est une longue histoire. Depuis des années, le club rhodanien cherche le duo capable de lui apporter une solidité sur la régularité d’une saison. Même quand Samuel Umtiti enchainait les gros matchs, l’association parfaite a très rarement vu le jour. Cette saison, le duo Morel-Marcelo a rempli son rôle, mais le troisième de Ligue 1 ne cache pas son envie de recruter au moins un nouveau joueur à ce niveau. Les noms fusent et il ne fait aucun doute que Morel sera la victime de cette concurrence accrue, même si l’ancien marseillais a l’habitude d’être donné perdant, et a pour autre habitude de finir les saisons comme titulaire.

Néanmoins, son avenir est tout tracé, qu’il enchaine les matchs ou pas lors du prochain exercice. Selon Olympique-et-Lyonnais.com, avec encore un an de contrat restant, l’ancien joueur de Lorient va aller au bout de son bail pour ensuite changer d’air. A 34 ans, aucune discussion pour une prolongation n’est prévue, et ce cas a le mérite d’être au moins limpide pour toutes les parties concernées. Charge au natif de Lorient d’ensuite trouver un nouveau challenge dans un an, en fonction de son envie et de sa forme physique, toujours impeccable malgré les années qui passent.