OL : Ce défenseur lyonnais y va cash et annonce son futur club

Dans : OL, Mercato.

Cette saison, l’Olympique Lyonnais a trouvé sa charnière défensive avec Morel et Marcelo, mais derrière, c’est un peu le néant. Diakhaby n’a pas saisi sa chance à Strasbourg, tandis que Yanga-Mbiwa est mis au placard depuis quasiment le début de la saison. L’autre victime de cet embouteillage est Nicolas Nkoulou, qui n’avait pas réussi à convaincre à Lyon, mais s’est montré bien plus à son avantage lors de son prêt au Torino. Au point que le club du Piémont souhaite absolument le conserver la saison prochaine, et l’acquérir définitivement comme l’option d’achat le permet.

Alors que le journal La Stampa évoquait encore ce jeudi des négociations de la part du Toro pour faire baisser son option d’achat prévue à 3,5 ME, le Camerounais a devancé tout le monde avec ce message adressé aux supporters. « Je suis au Torino et fier d’y être. J’espère faire de grandes saisons avec ce maillot, pas seulement la saison prochaine. Cette année, nous n’avons pas réussi à nous qualifier pour l’Europe, ce qui était notre objectif, mais ce n’est pas la fin du monde : nous y parviendrons la saison prochaine. Je suis heureux de ma saison, d’avoir joué autant et d’avoir donné un coup de main au Torino », a fait savoir Nicolas Nkoulou, pour qui son transfert est définitivement bouclé. A confirmer tout de même de la part de l’OL.