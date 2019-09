OL : Ce craquage à 26 ME fait des heureux à Lyon

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Cet été en début de mercato, l’Olympique Lyonnais a surpris son monde en lâchant un énorme chèque pour s’octroyer les services de Joachim Andersen. Et pour cause, le club rhodanien a dépensé 26 ME cash plus 4 ME de bonus dans cette opération, un record pour les Gones. Et si son début de saison est très poussif, l’ancien de la Sampdoria de Gênes a déjà ses défenseurs dans la capitale des Gaules. Véritable idole des supporters de l’OL, le Brésilien Cris fait partie de ceux qui estiment que la défense composée de Jason Denayer et de Joachim Andersen sera sans aucun doute l’un des gros points forts de l’équipe de Sylvinho cette saison.

« Je vois déjà une complicité entre eux. Ils ont tout pour réussir à l'OL. Aujourd'hui, cette charnière peut être le secteur qui donne confiance à cette équipe. Mais il est important qu'ils apprennent à se connaître. Avec Sylvinho, il ne faut pas trop dézoner derrière. Je pense globalement que la ligne de quatre de l'OL est bonne. C'est rare de nos jours, mais les quatre sont des joueurs qui aiment bien défendre. Par ailleurs, je pense que Sylvinho a fait le bon choix en choisissant Denayer comme capitaine. Quand tu as la responsabilité du brassard, tu dois montrer l'exemple. Tu es la voix du coach. Je pense qu'il fera un bon capitaine. C'est déjà un joueur expérimenté, il est passé par City, Galatasaray, en équipe nationale... C'est un bon leader pour cette équipe qui est jeune. Depuis qu'il est arrivé à Lyon, dans le vestiaire, il prend ses responsabilités, il est proche des autres » a commenté dans France Football celui qui était surnommé le policier à Lyon. Espérons pour l’OL que Joachim Andersen s’adapte rapidement à la L1 afin de donner raison à Cris…