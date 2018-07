OL : Ce coup géant tenté à Barcelone au mercato

Dans : OL, Mercato, Liga.

Toujours en quête d’un défenseur central pour compléter la charnière avec Marcelo, l’Olympique Lyonnais n’a pas encore trouvé son bonheur.

Le club rhodanien a même tenté sa chance chez l’une des révélations de cette Coupe du monde. Il s’agit du grand défenseur central colombien Yerry Mina (1,95 m), qui a montré toute sa puissance et l’importance de son jeu de tête lors du récent choc face à l’Angleterre, avec un but à la clé malgré l’élimination aux tirs au but. Acheté par Barcelone pour 12 ME en janvier 2018, le premier colombien de l’histoire du club catalan possède une clause libératoire à 100 ME. Mais il n’est pas parvenu à s’imposer dans le défense des champions d’Espagne, et surtout, malgré sa belle Coupe du monde, il ne fait pas partie des joueurs lesquels compte Ernesto Valverde.

Autant dire qu’un départ est largement envisageable, et c’est pourquoi La Chaine L’Equipe annonce que l’OL s’est renseigné pour son transfert. Toutefois, les conditions financières ont été jugées trop élevées par les dirigeants rhodaniens, qui ont mis un terme aux négociations. Toujours sur le départ, Mina pourrait rejoindre Everton dans les prochains jours, le club de Liverpool souhaitant mettre 24 ME sur la table, tout en laissant la possibilité au FC Barcelone de mettre une clause de rachat prioritaire à l’avenir, affirme Goal. De son côté, le Colombien a clamé son intention de s’imposer à Barcelone, et refuse d’envisager un transfert. Du moins pour le moment.