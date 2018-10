OL : Ce consultant s'enflamme après Hoffenheim-Lyon, Aulas va aimer

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

A la sortie d’une semaine européenne très difficile pour les clubs français, Jean-Michel Aulas s’était félicité d’avoir finalement peut-être la meilleure opération tricolore avec ce nul spectaculaire à Hoffenheim (3-3), mardi soir.

En effet, Lyon est toujours bien placé dans son groupe, et le président de l’OL ne comprend pas les nombreuses critiques qui continuent de s’abattre sur son équipe et son entraineur. Et Johan Micoud est bien de cet avis, puisque le consultant de La Chaine L’Equipe rappelle qu’il ne faudrait pas non plus trop faire la fine bouche. Entre deux équipes offensives, les buts se sont multipliés, et ce n’est pas toujours à cause d’une faillite défensive.

« Ce sont deux équipes qui aimaient l’attaque. Hoffenheim, c’est un jeu tourné vers l’avant avec des joueurs qui ne renoncent jamais. Lyon, on connait ses qualités offensives et leur capacité à exploiter de bons contres. J’ai trouvé que c’était un bon match de football, avec deux belles équipes et des occasions. Il y a des critiques de partout, mais je ne suis pas le coach de Lyon. J’ai vu un superbe match de foot, je préfère ça qu’un 0-0 avec deux demi-occasions. On ne parle que des erreurs, mais vous avez vu l’action à la 92e minute qui amène le but ? Elle est superbe, les mecs continuent dans leur construction, c’est propre et rapide et le gars centre dans la surface avec un autre à la réception. Ils ont beaucoup attaqué, en nombre, ce n’est pas facile à gérer pour la défense, ce ne sont pas toujours des erreurs », a fait savoir l’ancien milieu de terrain de Bordeaux ou du Werder Brême, qui préfère apprécier un beau but bien construit, plutôt que de taper sur le joueur ou l’entraineur à propos d’éventuelles erreurs défensives.