OL : Ce concours de vacheries contre le PSG, ça ferait marrer Riolo

A en croire la tendance évoquée mercredi, l’entraîneur Bruno Genesio devrait conserver son poste à la fin de la saison.

Le président Jean-Michel Aulas devrait lui proposer la prolongation tant espérée. Mais en attendant l’annonce prévue mardi, toutes les rumeurs sont encore autorisées. Même celle qui envoie José Mourinho sur le banc de l’Olympique Lyonnais. Il faut dire que le Portugais, actuellement libre de tout contrat, a dit et répété qu’il ne serait pas contre une expérience en Ligue 1. Insuffisant pour convaincre Daniel Riolo qui n’y croit pas une seule seconde.

« Mourinho en Ligue 1, mais qui invente ce genre de rumeur débile ? Je sais bien que chaque jour il faut inventer une histoire mais quand même, là c’est gros, a réagi le consultant de RMC. On invente une histoire, c’est de l’invention pure et simple. Aujourd’hui, dans notre métier, on invente des rumeurs c’est comme ça il faut savoir. Et puis après, tout le monde en parle derrière… Vous voulez que je vous ressorte tout ce qui est ressorti depuis un an et qui n’a abouti sur rien ? »

Le PSG et l’OM auraient pris cher

Pourtant, le spécialiste aurait adoré assister au show du « Special One » en duo avec Jean-Michel Aulas. « Mourinho est dispo ok, mais pour moi ce n’est rien d’autre qu’une énorme rumeur. Maintenant, si on veut se mettre à imaginer le truc : les deux ensemble, niveau agressivité et punchline sur le PSG ou l’OM par exemple, ça peut être drôle », s'est amusé Riolo. Niveau communication, le patron de l’OL aurait effectivement trouvé un allié de taille.