OL : Catastrophique à Lisbonne, il a gagné sa place en équipe réserve

Dans : OL, Ligue des Champions.

Malgré les choix forts dans ses compositions, Rudi Garcia vit des débuts compliqués sur le banc de l’Olympique Lyonnais.

Quatre jours après le match nul concédé face à Dijon (0-0) en championnat, l’entraîneur des Gones a vu son équipe chuter sur le terrain du Benfica Lisbonne (2-1) en Ligue des Champions. Il faut dire que le technicien n’est pas aidé par ses individualités. Sans parler de l’erreur du gardien Anthony Lopes, qui a offert le but décisif à Pizzi, beaucoup de joueurs ont déçu mercredi soir. Autant dire que Pierre Ménès s’est fait plaisir dans son analyse, notamment lorsqu'il a évoqué l’ailier Bertrand Traoré, qui a totalement raté son entrée en jeu en deuxième période.

« Il y a trop de joueurs dans cette équipe qui sont très loin d’un niveau ne serait-ce que correct, a critiqué le consultant sur son blog. Marcelo a fait un festival de mauvaises relances, Tousart a alterné avec une constance qui l’honore les coups et les passes vers l’arrière, Dembélé a lui aussi mis plus de coups que de frappes, Terrier a été inexistant… Ajoutez à cela le je-m’en-foutisme absolu d’un garçon comme Traoré, qui mériterait d’aller jouer avec la réserve pendant quelques semaines pour se remettre la tête à l’endroit tellement sa prestation était à la limite d’être honteuse… » L’ancien joueur de Chelsea écarté à cause de son rendement, ce ne serait pas si étonnant.