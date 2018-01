OL : Carine Galli fait une remarque qui pique l'OL

Dans : OL, Coupe d'Europe, Europa League, Ligue des Champions.

Pour la 21e année consécutive, l'Olympique Lyonnais participe à une coupe européenne, une belle statistique que Jean-Michel Aulas se plait à rappeler lorsque l'on évoque les ambitions de son club. Et l'OL postule encore cette saison à un ticket européen et si possible pour la Ligue des champions comme l'a répété le président rhodanien. Evoquant cet objectif annoncé de Lyon de participer à la C1, Carine Galli a estimé que l'Olympique Lyonnais avait effectivement sa place dans une Coupe d'Europe...mais l'Europa League.

Sur la chaîne L'Equipe, la journaliste a livré le fond de sa pensée. « Ils vont batailler pour la deuxième place, logiquement avec l’AS Monaco, mais s’ils sont troisième ce ne sera pas un échec. Dans les années 2000, Lyon était taillé pour la Ligue des champions, mais aujourd’hui ils sont taillés pour la Ligue Europa. Sur ces dernières années, il y a eu un quart de finale contre la Juventus, l’an dernier une demi-finale...l’idée c’est évidemment d’atteindre le Graal que serait une victoire en Ligue Europa. Et je le redis, Lyon est plus taillé pour cette compétition et ce serait déjà exceptionnel. Jean-Michel Aulas veut marquer l’histoire, une victoire en Ligue Europe ça serait parfait, car l’OL serait le premier club français à le faire... », a expliqué Carine Galli, qui ne voit pas Lyon être un client sérieux en Ligue des champions.