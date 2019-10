OL : Carine Galli critique les horreurs de Depay, la réponse fait mal

Dans : OL, Ligue 1.

Memphis Depay est presque la seule star du championnat de France qui n’évolue pas au Paris Saint-Germain.

L’attaquant néerlandais a fait donc une apparition à la hauteur de son statut ce dimanche dans le Canal Football Club. Pour se présenter sur le plateau, le nouveau capitaine de l’Olympique Lyonnais portait une tenue composée d’un harnais signée Louis Vuitton qui a fait son effet, le simple ajout de la marque française ayant un prix de 2.000 euros. Bien évidemment, cet accoutrement n’a laissé personne indifférent, et si les moqueries font toujours bon ménage sur les réseaux sociaux, Carine Galli s’est laissée aller à un petit commentaire sur Twitter.

« Hahahahah ! Si ce n’était pas vendu chez Vuitton, jamais il n’achèterait cette horreur », a lancé la journaliste de La Chaine L’Equipe. De quoi provoquer une rare réaction de Memphis Depay sur ce même réseau, toujours en anglais, afin de demander gentiment à Carine Galli de se taire. « Tu ne devrais pas me juger ma chère, tu ne me connais même pas », a lancé le Néerlandais, pour qui il est bon de rappeler que tous les goûts, même les plus discutables, sont dans la nature, et qu’il faut les respecter.