OL : Canal+ a menti, Ferland Mendy a une preuve en béton !

Dans : OL, Ligue 1.

Vendredi soir, avant le match Nantes-OL, Canal+, qui diffusait la rencontre, affirmait qu'une bagarre avait éclaté jeudi à l'entraînement entre Memphis Depay et Ferland Mendy. Mais après la rencontre, via les réseaux sociaux, le défenseur de l'Olympique Lyonnais a fermement démenti cette histoire avec un argument pour le moins en béton.

« FAKE NEWS : Messieurs les consultants et journalistes de Canalplus il est important de vérifier ses infos avant de se prononcer ! Comment peut-on avoir une altercation lors d’un entraînement auquel on a pas assisté ! Bref, j’espère vite revenir aider mes coéquipiers ! », a fait remarquer Ferland Mendy, qui est actuellement blessé et ne s'entraîne pas avec le groupe de Bruno Genesio. De quoi forcément provoquer quelques doutes sur le supposé incident entre le latéral et Memphis Depay cette semaine du côté du Groupama Training Center, même si Jean-Michel Aulas a tout de même reconnu qu'il y avait forcément de la tension dans le groupe compte tenu des résultas actuels de l'Olympique Lyonnais. Pour l'instant, Canal+ n'a pas répondu à Ferland Mendy.