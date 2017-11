OL : C’est officiel, Lyon veut voir les supporters et les joueurs de l’ASSE punis

Dans : OL, Ligue 1, ASSE.

Malgré la victoire 0-5 sur le terrain de Saint-Etienne, ce qui représente un énorme résultat sur le plan sportif, l’Olympique Lyonnais et son président ne décolèrent pas.

Les fautes subies par Nabil Fékir ainsi que les incidents avant et pendant la rencontre avec les supporters stéphanois ont provoqué un communiqué musclé de la part du club rhodanien. Ce dernier demande des sanctions exemplaires à l’encontre de l’ASSE. Pour ses joueurs tout d’abord qui ont pris Nabil Fékir pour cible. Et pour ses supporters qui, en dehors du stade, ont provoqué des incidents avec les supporters de l’OL et surtout les forces de l’ordre, et dans l’enceinte où ils ont allumé des fumigènes et envahi le terrain peu avant la fin du match.

« L’OL tient à rappeler qu’il condamne toutes formes de violences et espère que les fauteurs de troubles aussi bien sur les incidents d’avant match sur les parking avec l’attaque des supporters lyonnais par les supporters stéphanois que sur les nombreux jets de projectiles durant la rencontre - probablement des pierres - ayant entraîné trois blessés côté lyonnais, les agressions physiques sur le terrain sur nos joueurs - et en particulier sur Nabil Fekir - ainsi que plus d’une centaine de fumigènes introduit sans contrôle dans les tribunes et l’envahissement du terrain, seront identifiés et condamnés », a expliqué l’Olympique Lyonnais, qui rappelle par ailleurs qu’il s’est engagé à rembourser à la ville de Saint-Etienne tous les frais engendrés par les dégradations commises par les supporters lyonnais dans la tribune des visiteurs.