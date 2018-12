OL : C'est Noël, Aulas envoie une bûche glacée sur Régis Dupont

Dans : OL, Ligue 1.

Jean-Michel Aulas l’avait fait savoir dès le samedi soir, il n’avait pas du tout aimé la prestation de M. Letexier à l’occasion du match de Lyon à Montpellier.

Si sportivement l’OL s’en est bien tiré avec le match nul (1-1), Nabil Fékir s’est vu refuser un pénalty et a même reçu un carton jaune pour simulation, malgré un contact léger mais existant avec Benjamin Lecomte dans la surface. Et à l’heure de la VAR, Jean-Michel Aulas ne comprend pas comment l’ensemble du corps arbitral a confirmé la décision en première instance de l’arbitre du soir. Deux jours plus tard, le président lyonnais n’a toujours pas digéré ce qu’il appelle « un scandale », ni le fait que les médias n’en parlent pas plus.

Suiveur de l’Olympique Lyonnais pour le journal L’Equipe, Régis Dupont en a ainsi pris pour son grade. Le journaliste avait sérieusement nuancé les propos du dirigeant lyonnais, estimant que Fékir avait effectué un « plongeon amplifié » tandis que Lecomte « cherchait à retirer son coude pour éviter la faute ». Une sortie qui a fait sortir JMA de ses gonds, quelques minutes avant Noël.

« Régis Dupont. Ecrire deux jours de suite que Nabil a plongé est une erreur manifeste et malheureusement pas innocente qui n’honore pas Régis Dupont. Votre métier et votre rôle imposent de l’objectivité ! Il y avait bien pénalty et pas carton jaune », assure le président lyonnais, remonté comme une pendule sur cette action qui fait débat sur les réseaux sociaux, sachant que les différents angles choisis peuvent laisser place au pénalty… ou non.

