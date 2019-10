OL : C'est le nouveau boss à Lyon, et il envoie déjà un message fort

Dans : OL, Ligue 1.

En grande difficulté en championnat, l’Olympique Lyonnais s’est offert un beau joker avec une victoire européenne sur le terrain d’un club allemand mercredi soir, ce qui n’est jamais chose aisée. Dans la manière comme dans l’état d’esprit, cette victoire 0-2 à Leipzig a de quoi regonfler le moral des troupes avant le derby à Saint-Etienne de dimanche. Mais les Lyonnais, si prompts à se montrer irréguliers, n’ont pas intérêt à se voir trop beaux, comme l’a bien expliqué le capitaine par intérim - en l'absence de Jason Denayer - Léo Dubois.

« L'enflammade, je ne veux pas en entendre parler, parce que ce n'est pas qu'un match. Il faut qu'on affiche cet état d'esprit en continu. C'est ce qui va nous permettre de gagner des matches, d'être régulier. On le mérite, je pense. On a vécu une phase difficile, qui n'est pas finie, mais on fait tout pour l'enrayer. À nous de garder cet état d'esprit pour faire un gros match plein contre Saint-Étienne », a prévenu celui qui a pris le groupe en main cette semaine, notamment en provoquant un diner entre joueurs pour mettre les choses à plat et tenter de donner un nouvel élan à l’équipe. Avec réussite pour le moment.