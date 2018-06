OL : « C’est frustrant et décevant », la trahison de Geubbels ne passe pas

Dans : OL, Mercato.

Considéré comme l’un des talents les plus prometteurs à l’Olympique Lyonnais, Willem Geubbels a refusé d’y signer son premier contrat professionnel.

L’attaquant de 16 ans, qui n’a pas obtenu les garanties réclamées, a préféré rejoindre l’AS Monaco qui a déboursé 20 millions d’euros pour son transfert. Pas de quoi consoler le club rhodanien. Elu meilleur centre de formation de Ligue 1 pour la sixième année consécutive, l’OL et le directeur de son académie Jean-François Vulliez ont tout fait pour amener Geubbels à ce niveau. Et se sentent désormais trahis.

« Willem, je l’ai connu quand il avait 10 ans, j’ai suivi tout son parcours, a raconté le dirigeant à Sportmag. C’est toujours dommage qu’un jeune quitte son club formateur, on a beaucoup investi pour l’aider à progresser. Le club a fourni tous les efforts d’encadrement pour qu’il puisse franchir des étapes et atteindre le niveau pro. Le projet était bien établi. Les chemins se séparent toujours à un moment donné, celui-là trop tôt à notre goût. »

Geubbels se prend un petit tacle

« C’est frustrant et décevant, a reconnu Vulliez. Pour moi, le projet de formation est puissant en termes d’éducation et de formation sportive pour le jeune. Tout ça, cela n’a pas de prix. Cela vaut plus que quelques centaines de milliers d’euros que gagnera le joueur à court terme. Je suis déçu que Willem parte car le cadre sportif et éducatif que l’OL lui a proposé et la confiance témoignée étaient une véritable opportunité pour qu’il réussisse son début de carrière au sein de notre club qui l’a vu grandir, s’épanouir et s’émanciper. » Les Lyonnais suivront donc sa trajectoire avec un petit pincement au coeur.